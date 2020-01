Clima, Coldiretti: “Domani in piazza contro la strage nei campi” (Di martedì 28 gennaio 2020) “L’inverno dal caldo anomalo non favorisce solo lo smog nelle città ma anche l’invasione delle specie aliene, che fanno strage di raccolti, contro le quali migliaia di agricoltori della Coldiretti delle diverse regioni con i trattori manifestano domani mercoledì 29 gennaio dalle ore 9,30 a Verona in occasione dell’apertura della Fieragricola, la piu’ grande manifestazione dedicata al settore in Italia, dove sono attesi esponenti delle Istituzioni europee, nazionali e regionali”. Lo annuncia la stessa Coldiretti. “Dopo mucca pazza, aviaria e xylella, si tratta della prima manifestazione degli agricoltori italiani contro l’invasione di insetti killer dei campi portati in Italia dai ritardi nella prevenzione e nei controlli dell’Unione Europea di fronte ai cambiamenti Climatici, evidenti anche nei giorni della merla che ... meteoweb.eu

venti4ore : Clima: Coldiretti, Manifesto Assisi dopo +156% eventi estremi - NoiNotizie : #Puglia: clima, mandorli in fiore. 'L’inverno anomalo ha mandato la natura in tilt'. @coldiretti Coldiretti: 'non s… - operalignea : RT @ansa_ambiente: La @coldiretti stila l'elenco delle #piante mangia-smog in grado di catturare quasi 4000 chili di #anidridecarbonica nel… -