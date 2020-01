Belen e Stefano De Martino accusati di rapina per l’aggressione ai paparazzi a Ponza (Di martedì 28 gennaio 2020) Belen e Stefano De Martino accusati di rapina per l’aggressione ai paparazzi a Ponza Non si tratta più di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, bensì di rapina: questa è l’accusa mossa nei confronti di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, per l’aggressione ai due paparazzi avvenuta nel 2012 sull’isola di Ponza. Il tribunale di Latina ha valutato alcuni nuovi elementi emersi in udienza e ha contestato alla coppia i reati di rapina aggravata e lesioni. Il giudice Pierluigi Taglienti ha provveduto a disporre la trasmissione degli atti alla Procura, per la riqualificazione del capo d’imputazione: ne consegue un rinvio a giudizio che sarà oggetto di un’udienza preliminare. Perché Belen e Stefano De Martino rischiano 3 anni di carcere Belen Rodriguez e Stefano De Martino accusati di rapina: cos’è successo a Ponza Ma cos’è successo ... tpi

