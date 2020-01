Basket femminile, Eurolega 2020: Zandalasini è regale, Schio sconfitta ma ancora seconda. Venezia, un passo per l’EuroCup (Di martedì 28 gennaio 2020) Una vittoria e una sconfitta nel martedì del Basket femminile italiano in Eurolega 2019-2020. La dodicesima giornata vede il Famila Schio soccombere di fronte alle leader del loro raggruppamento, le turche del Fenerbahce, dopo un ottimo primo tempo, prima che Cecilia Zandalasini (la grande ex di serata) e Alina Iagupova diano sfogo a tutto il loro arsenale offensivo. L’Umana Reyer Venezia, invece, va a vincere in Belgio sul campo del Castors Braine per mantenere vive le speranze di approdare in EuroCup come quinta o sesta del girone B. FAMILA Schio-FENERBAHCE 54-75 (19-19, 30-27, 40-51) Il primo quarto, tra due delle tre potenze del girone, si avvia con una Schio che in pochi si attendono: attenta, carica e con la coppia Lisec-Gruda che si scambia favori nel 6-2 iniziale. Il duo Williams-Iagupova porta al rientro il Fenerbahce, poi il Famila cerca un’altra volta ... oasport

