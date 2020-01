“Vede il suo ex, Moreno…”. Caos a Domenica Live, furia Paola Caruso. E l’ospite ‘colpevole’ finisce sotto accusa (Di lunedì 27 gennaio 2020) Scoppia il Caos nello studio di Domenica Live: tra la Caruso e Floriana volano parole grosse e ad assistere allo scontro anche Merlo, ex della Caruso, e Pompili, ex di Floriana. Paola Caruso non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. Infatti tutti conoscono le critiche a cui è andata incontro la Caruso, dopo l’entrata nella casa del Grande Fratello Vip. A proposito della Caruso e di Ivan Gonzalez, si ricordi che i due si conobbero a Supervivientes e poichè Ivan ‘non quagliò’, Paola iniziò a muovere illazioni sull’omosessualità dell’ex tronista. Paola ha avuto la possibilità di affrontare Ivan entrando in casa. “Con te ho fatto tutto con il cuore, a Supervivientes c’è stato quel che c’è stato, poi non ci siamo capiti, ci siamo chiariti, sei venuto in Italia sei venuto più di una volta con me da Barbara D’Urso, io non ho mai detto che siamo stati fidanzati, io ... caffeinamagazine

