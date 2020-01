Traffico Roma del 27-01-2020 ore 18:00 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Traffico INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DE RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA NEI TRATTI NOMENTANA-PRENESTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD-APPIA IN ESTERNA FILE TRA L’AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E VIA OSTIENSE E POI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA TRAFFICATA LA TANGENZIALE, AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA, QUINDI ALTRE CODE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A 24, IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TM, CODE A TRATTI DA VIALE TOGLIATTI FINO AD ARRIVARE AL RACCORDO IN CITTÀ INCIDENTE IN VIA APPIA NUNUOVA AD ALTEZZA DI VICOLO DI TORRE DEL FISCALE CODE A TRATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO PER UN’ALTRO INCIDENTE IN VIALE DEL POLICLINOCO CI SONO FILE VERSO VIALE DELL’UNIVERSITÀ A OSTIA LAVORI DI POTATURA CON TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA IN VIA GUIDO CALZA ALL’ALTEZZA DEL CAMPO SPORTIVO, INEVITABILI ... romadailynews

