Programmi TV di stasera, martedì 28 gennaio 2020. Su Rai2 Jennifer Lopez in «Piacere, sono un po’ incinta» (Di martedì 28 gennaio 2020) Jennifer Lopez Rai1, ore 20.35: Coppa Italia – Milan vs Torino Dopo Napoli e Juventus, approdate tra le magnifiche quattro la settimana scorsa, mancano ancora due squadre per completare il quadro delle semifinali di Coppa Italia. Sarà lo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, per uno scherzo del calendario, ad essere protagonista della “scelta”, con due match in 48 ore. Il primo si gioca questa sera tra Milan e Torino, con i rossoneri rivitalizzati dalla “cura” Ibrahimovic ed i granata ancora sotto shock per lo 0-7 subito sabato, in casa, dall’Atalanta. Telecronaca di Luca De Capitani e Mario Somma, con interviste ed interventi da bordocampo di Amedeo Goria e Francesco Rocchi. In studio, nella trasmissione pre e post partita, curata da Fabrizio Failla, Franco Lauro, con Guglielmo Stendardo e Tiziano Pieri. La vincente del match, gara secca ... davidemaggio

