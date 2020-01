Paolo Sorrentino esulta per la vittoria del Napoli contro la Juve con un post tutto azzurro (Di lunedì 27 gennaio 2020) Per la vittoria del Napoli contro la Juve, Paolo Sorrentino pubblica una foto di Silvio Orlando con la maglia azzurra nelle stanze della serie The New Pope. Paolo Sorrentino e Silvio Orlando celebrano la vittoria del Napoli contro la Juventus con una foto su Instagram scattata sul set della serie The New Pope. Paolo Sorrentino esulta sui social per la vittoria del suo Napoli contro la Juventus. Ieri sera al San Paolo la squadra di Rino Gattuso ha ottenuto una insperata e meritata vittoria contro i campioni d'Italia dell'ex Maurizio Sarri. Il regista di The New Pope per festeggiare ha postato su Instagram una foto molto divertente: in primo piano vediamo un serissimo Silvio Orlando (o meglio il Cardinale Voiello), con indosso la maglia del Napoli, una ... movieplayer

