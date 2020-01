Pace fatta tra Mercedesz e Eva Henger: "Finalmente mi ha chiesto scusa" - (Di lunedì 27 gennaio 2020) Luana Rosato Barbara d'Urso riesce a riunire Mercedesz e Eva Henger, che avevano litigato dopo le rivelazioni della giovane su Riccardo Schicchi, suo padre adottivo Barbara d’Urso ha ospitato a Domenica Live Mercedesz ed Eva Henger che, dopo lo scontro televisivo e le ultime dichiarazioni della ragazza sul padre Riccardo Schicchi, avevano interrotto ogni tipo di rapporto. Il legame tra madre e figlia si era incrinato quando Eva accusò Lucas Peracchi di essere un fidanzato violento. In quell’occasione, la d’Urso organizzò un confronto tra la Henger, la figlia e il genero, tentando di ristabilire la Pace ma, in realtà, non raggiunse il risultato sperato. Eva non tornò indietro sui suoi passi e l’abbraccio con Mercedesz fu molto freddo. Ciò che ha scatenato il vero e proprio terremoto familiare, però, è stata la rivelazione della giovane sul padre Schicchi che, come spiegato, ... ilgiornale

Italia_Notizie : Pace fatta tra Mercedesz e Eva Henger: 'Finalmente mi ha chiesto scusa' - soloversacexme : RT @Saverio_94: Domenica In, pace fatta tra Pierluigi Diaco e Donatella Rettore dopo la storica lite del 2008 a Scalo 76 - katana07362888 : RT @carladiveroli: L’ER non si è fatta conquistare dai citofanatori ossessivo-compulsivi nè dalla candidata fantasma vestita della solita m… -