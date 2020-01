Oleg Mandić, l’ultimo bimbo a uscire da Auschwitz-Birkenau: «L’antisemitismo è già tornato, il mio compito è farlo capire ai ragazzi: loro dovranno fermarlo» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Oleg Mandić aveva undici anni quando ha visto per la prima volta l’ingresso di Auschwitz-Birkenau. Non aveva paura: la sua piccola mano stringeva forte quella della mamma, è stata lei a dargli il coraggio negli otto mesi in cui hanno vissuto nel campo di concentramento. Quella mano che non lo ha lasciato nemmeno quando, per ultimo, è uscito dalla prigionia, chiudendo la porta di un campo in cui ancora oggi, a 87 anni, continua a tornare per trasmettere ai ragazzi la sua memoria. «Per fare capire cos’è il male e che bisogna lottare perché non torni», racconta a Open. Oleg è nato in Croazia, a Susak, ed è stato imprigionato perché suo papà e suo nonno erano tra i leader della lotta partigiana di Tito. È sopravvissuto, dice lui, «un po’ per caso e per fortuna, così si sopravviveva ad Auschwitz». Quando è arrivato, per un colpo di fortuna, gli è stato concesso di sistemarsi con sua ... open.online

