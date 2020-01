Mihajlovic ricoverato in ospedale per terapia antivirale (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è stato ricoverato questa mattina all’Istituto di Ematologia “Seragnoli” per essere sottoposto ad una terapia antivirale che può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore. I sanitari – si spiega in una nota – ritengono che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri. Mihajlovic in lacrime in diretta TV: “ho la leucemia, ma vincerò questa sfida per mia moglie, per la famiglia”L'articolo Mihajlovic ricoverato in ospedale per terapia antivirale Meteo Web. meteoweb.eu

