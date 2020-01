Le Ong annunciano l'invasione: "Dalla Libia partiti 800 migranti" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alessandra Benignetti Alarm Phone parla di "fuga di massa" dei migranti dal Paese in conflitto. E la Ocean Viking chiede un porto sicuro per i 407 naufraghi soccorsi nelle ultime ore nel Mediterraneo Continua l’esodo dei migranti Dalla Libia. Ancora una volta è Alarm Phone, l’organizzazione che si occupa di segnalare i barconi in difficoltà nel Mediterraneo, a lanciare l’allarme: negli ultimi tre giorni sono fuggite dal Paese in guerra quasi 800 persone. "In 720 hanno raggiunto l’Europa", precisano gli attivisti su Twitter. I messaggi in italiano e in inglese. "Fuga di massa Dalla Libia", si intitola uno dei post. "Tra venerdì e domenica 24 e 26 gennaio Alarm Phone ha ricevuto chiamate da sette barche in pericolo nel Mediterraneo centrale con a bordo più di 500 persone in fuga Dalla guerra in Libia", comunicano i volontari, rendendo noto come cinque imbarcazioni alla deriva ... ilgiornale

