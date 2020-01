Joy Villa: quando il look è un messaggio politico (pro Trump) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gli outfit a sfondo politico di Joy Villa Gli outfit a sfondo politico di Joy Villa Gli outfit a sfondo politico di Joy Villa Gli outfit a sfondo politico di Joy Villa Gli outfit a sfondo politico di Joy Villa Gli outfit a sfondo politico di Joy Villa Gli outfit a sfondo politico di Joy Villa Gli outfit a sfondo politico di Joy Villa Gli outfit a sfondo politico di Joy Villa Gli outfit a sfondo politico di Joy Villa Tutto si può dire, ma non che Joy Villa non abbia le idee chiare. Così chiare da stamparle a caratteri cubitali sui propri abiti e urlarle al mondo alla prima occasione utile. Come i red carpet dei Grammy Awards, ad esempio. L’ultimo è quello calcato poche ore fa, in quel di Los Angeles, dove la cantante americana, una veterana della passerella dei celebri awards, ha di nuovo catalizzato l’attenzione con il suo look – senza dubbio poco equivocabile – portatore ... vanityfair

Collectiblezity : @Joy_Villa @molly36673172 IlluminatiTranny Grammy!! - makinmemories : @Joy_Villa @Ginger01600777 @THR ?????? Role model!! - jiminscent : scusate ma per piacere qualcuno può rinchiudere joy Villa da qualche parte? Ma soprattutto buttatela fuori a calci… -