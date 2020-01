In Emilia Romagna Bonaccini e Sardine battono Salvini, Calabria a Santelli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non riesce a Salvini la spallata al Pd e al governo, vince Bonaccini e affluenza raddoppiata rispetto al 2014. In Calabria trionfa la berlusconiana Santelli. Si va verso il ritorno del bipolarismo vista la debacle del Movimento 5 Stelle. La rossa Emilia Romagna si conferma tale anche con l’aiuto delle Sardine. Tiene il Pd ma … L'articolo In Emilia Romagna Bonaccini e Sardine battono Salvini, Calabria a Santelli proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

