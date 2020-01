Giorno della memoria: un drone sorvola Auschwitz. Ecco le strazianti e commoventi immagini [VIDEO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le immagini valgono spesso più di mille parole. Ed è per questo che nel Giorno della memoria guardare queste strazianti immagini girate dalla BBC nel 2015, in occasione del 70esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Birkenau, ad Auschwitz in Polonia, diventa quasi un obbligo. Oggi il terribile campo è patrimonio dell’Unesco e viene visitato ogni anno da migliaia di persone, tra cui molti sopravvissuti all’eccidio nazista. Sono stati oltre un milione i prigionieri morti in questo che è stato un vero e proprio campo di sterminio tra il 1940 e il 1945. L'articolo Giorno della memoria: un drone sorvola Auschwitz. Ecco le strazianti e commoventi immagini VIDEO Meteo Web. meteoweb.eu

