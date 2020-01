Gazzetta: Napoli-Juve è il capolavoro di Gattuso (Di lunedì 27 gennaio 2020) Napoli-Juve è un capolavoro di Gattuso, scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport commentando la partita di ieri sera. Ma i meriti del Napoli sono superiori alle colpe della Juve, che non ha sicuramente fatto la sua migliore partita stagionale, dimostrando che il tridente è un lusso che non possono permettersi. Gattuso ha firmato un capolavoro, se pensiamo al contesto in cui lo ha dipinto: 4 sconfitte consecutive in casa, vittoria in campionato che mancava al San Paolo dal 19 ottobre; Koulibaly, Allan, Mertens, la spina dorsale del glorioso Napoli che fu, sfilata via. Rino ha educato nuovi guerrieri, i Demme, e ha trovato in Insigne un nuovo capitano coraggioso. Nessuno avrebbe infatti potuto mai immaginare un risultato come questo alla vigilia, considerando la situazione da cui veniva il Napoli e le prestazioni a cui aveva abituato in questi ultimi mesi. Gattuso ha saputo ... ilnapolista

