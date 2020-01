Doppia sconfitta per Salvini. Perde il referendum su se stesso in Emilia-Romagna e la Calabria rafforza Berlusconi e Meloni (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’ondata sovranista si è fermata sulla via Emilia. Parola d’ordine solidità. Stefano Bonaccini è stato confermato governatore in Emilia Romagna dai suoi corregionali che gli hanno confermato la fiducia. Una fiducia basata su dati concreti, su fatti non su percezioni. Parliamoci chiaro: quando l’esponente del Pd diventò presidente nel 2014 la disoccupazione era al 9, adesso è al 5, l’Emilia è la prima Regione per crescita nel paese consecutivamente da cinque anni, è prima davanti a Lombardia e Veneto anche nell’export pro-capite, nella sanità pubblica anche il Governo gialloverde l’ha indicata come Regione benchmark ed è l’unica ad aver abolito il superticket. VITTORIA PERSONALE. Insomma, la macchina funziona la al di là degli slogan e del terrorismo psicologico evocato dalla narrazione sovranista. Al di là dei dati a prevalere è stato il buonsenso. La realtà, che è quella di una regione ... lanotiziagiornale

