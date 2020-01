Come la blockchain può aiutare la lotta all’inquinamento (Di lunedì 27 gennaio 2020) (foto: Pixabay) È una delle tecnologie più promettenti del futuro e non passa giorno che qualcuno ne segnali un uso inedito, col risultato che la blockchain, nata Come rete di sicurezza dei bitcoin, è ormai una sorta di passepartout tecnologico. Dalla tracciatura degli alimenti alla possibilità di usarla per stipulare contratti intelligenti, l’elenco delle funzioni già accreditate a questa tecnologia è lungo. E da qualche tempo si parla anche di usarla per combattere l’inquinamento atmosferico. Recentemente l’ha fatto Arun Ghosh, esperto di blockchain di Kpmg, colosso statunitense della contabilità, secondo cui la blockchain assieme all’internet of things potrebbe finalmente mettere ordine nella macchinosa gestione della compensazione delle emissioni di CO2. L’argomento, ha spiegato in un’intervista, aveva tutte le carte in regola per far breccia anche all’ultimo forum di ... wired

