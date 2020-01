Cassazione: volume dell’autoradio troppo alto disturba quiete pubblica (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il volume era così elevato che, passando nelle vicinanze di altre auto in sosta, aveva addirittura fatto scattare l’allarme antifurto, causando così ulteriore preoccupazione e apprensione tra gli abitanti firenzepost

FirenzePost : Cassazione: volume dell’autoradio troppo alto disturba quiete pubblica - fisco24_info : Cassazione:?è reato la musica in macchina tanto alta da far scattare gli allarmi: Tolleranza zero per chi circola c… -