Calendario Australian Open 2020, programma 28 gennaio: orari, tv, streaming, ordine partite (Di lunedì 27 gennaio 2020) Si comincia a parlare di quarti di finale per quanto concerne gli Australian Open 2020 di tennis. A Melbourne Park l’ambiente si scalderà e le vedette cercheranno di prendersi la scena. E’ il caso di Roger Federer e di Novak Djokovic. Lo svizzero (n.3 del mondo) se la vedrà sul campo della Rod Laver Arena contro il “giustiziere degli italiani” Tennys Sandgren, che quando si cimenta sui campi Australiani è sempre un insidia. Non potrà permettersi distrazioni l’elvetico, disposto a centrare la semifinale e pronto ad affrontare il vincente della sfida tra Nole e Milos Raonic. Il serbo dovrà tenere d’occhio il servizio super potente del canadese per spuntarla, ma la forma esibita sino ad ora dovrebbe rassicurarlo. Sul versante femminile il confronto tra Kenin e Jabeur stuzzica perché la turca, dotata di un tennis splendido, potrebbe continuare a stupire, ... oasport

