Alessandra Spisni ci regala la ricetta della torta al cioccolato bianco a La prova del cuoco (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tra le ricette dolci La prova del cuoco oggi 27 dicembre 2020 la ricetta della torta al cioccolato bianco di Alessandra Spisni. A La prova del cuoco del lunedì Alessandra Spisni ha regalato la ricetta del dolce fatto con la pasta frolla e con il ripieno di cioccolato bianco fuso con la panna. Quindi una pasta frolla ripiena, una ricetta dolce La prova del cuoco facile e veloce da realizzare. Come sempre la Spisni a La prova del cuoco aggiunge tanti preziosi consigli dalla pasta frolla al modo di completare la sua torta con il ripieno di cioccolato bianco. Ecco la ricetta della torta di oggi di Alessandra Spisni per La prova del cuoco di lunedì 27 gennaio 2020. LA ricetta della torta AL cioccolato bianco DI Alessandra Spisni Ingredienti – per la pasta frolla: 400 g di farina, 160 g di burro, 160 g di zucchero, 2 uova, scorza di limone grattugiata, bicarbonato e sale – Per la ... ultimenotizieflash

