27 gennaio, il dovere della Memoria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria. In Italia diversi gli appuntamenti per ricordare la liberazione degli ebrei da Auschwitz. ROMA – Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria. In tutto il mondo si ricordano 15 milioni di vittime dell’Olocausto. Il giorno coincide con quello della liberazione degli ebrei dal campo di concentramento di Auschwitz. Anniversario particolare visto che sono passati 75 anni da quel giorno. Tanti gli appuntamenti in Italia per tenere vivo nella mente di tutti uno degli eventi più tragici della storia. Che cos’è la Giornata della Memoria Era il 27 gennaio 1945 quando i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz venivano definitamente abbattuti e gli ebrei ma anche rom, omosessuali, disabili e senzatetto erano liberi. Sei anni di sterminio con oltre 15 milioni di persone che hanno perso la vita per mano del ... newsmondo

