Traffico Roma del 26-01-2020 ore 14 | 30

Traffico Roma del 26-01-2020 ore 13 : 30 : ALL’AURELIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN LARGO DI BOCCEA IN DIREZIONE PIAZZA IRNERIO. PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCIOLAZIONE AL QUARTIERE DON BOSCO IN VIA LIVIO SALINATORE. ANCORA CHIUSA AD ACILIA PER INCIDENTE VIA BRUNO MOLAJOLI TRA VIA FAUSTO ZONARO E VIA FRANCO GENTILINI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RESTO DELLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, SENZA PROBLEMATICHE DI RILIEVO. NESSUN DISAGIO ANCHE ...

Traffico Roma del 26-01-2020 ore 12 : 30 : Traffico IN CODA PER LAVORI SULLA VIA C. COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE DI Roma. CODE PER Traffico ANCHE SULLA VIA APPIA NUOVA TRA IL GRA E VIA DELLE CAPANELLE IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “Roma CITY TRAIL”: CORSA DI CIRCA 15 KM (MOLTI DEI QUALI ALL’INTERNO DI VILLA PAMPHILI) CON ARRIVO IN PIAZZA SAN COSIMATO, A TRASTEVERE, PREVISTO PER LE ORE ...

Traffico Roma del 26-01-2020 ore 11 : 30 : RESTA NEL COMPLESSO SCORREVOLE IL Traffico NEL LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA E IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO. IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “Roma CITY TRAIL”: CORSA DI CIRCA 15 KM (MOLTI DEI QUALI ALL’INTERNO DI VILLA PAMPHILI) CON ARRIVO IN PIAZZA SAN COSIMATO, A TRASTEVERE, PREVISTO PER LE ORE 13.00. POSSIBILI ...

Traffico Roma del 26-01-2020 ore 10 : 30 : Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “Roma CITY TRAIL”: CORSA DI CIRCA 15 KM (MOLTI DEI QUALI ALL’INTERNO DI VILLA PAMPHILI) CON ARRIVO IN PIAZZA SAN COSIMATO, A TRASTEVERE, PREVISTO PER LE ORE 12.30. POSSIBILI DEVIAZIONI PER LE ...

Traffico Roma del 26-01-2020 ore 09 : 30 : RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI APPIA E ANAGNINA. Traffico TORNATO A SCORRERE REGOLARMENTE. IN PIENO SVOLGIMENTO UNA PROCESSIONE CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA CHIESA NUOVA E PROSEGUIMENTO SU CORSO VITTORIO EMANUELE II, LARGO OTTAVIO TASSONI, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO, PIAZZA DI PONTE S. ANGELO, PONTE S.ANGELO, LUNGOTEVERE CASTELLO, VIA DELLA CONSOLAZIONE PER GIUNGERE IN PIAZZA S. PIETRO PER ASSISTERE ...

Traffico Roma del 26-01-2020 ore 08 : 30 : DISAGI PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI APPIA E ANAGNINA. COINVOLTO UN MEZZO PESANTE. Traffico DEVIATO SULLA COMPLANARE. IN PROGRAMMA UNA PROCESSIONE, DALLE ORE 09.00, CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA CHIESA NUOVA E PROSEGUIMENTO SU CORSO VITTORIO EMANUELE II, LARGO OTTAVIO TASSONI, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO, PIAZZA DI PONTE S. ANGELO, PONTE S.ANGELO, LUNGOTEVERE CASTELLO, VIA DELLA CONSOLAZIONE PER GIUNGERE ...

Traffico Roma del 26-01-2020 ore 07 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI APPIA E ANAGNINA INCIDENTE ANCHE SU VIA CASILINA ALTEZZA VIALE OXFORD POSSIBILI RALLENTAMENTI STOP QUEST’OGGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ INQUINATI DALLE 7.30 ALLE 20.30. DIVIETO DI CORCOLAZIONE PER MOTORINI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 ...

Traffico Roma del 25-01-2020 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. POCO Traffico NELLA CAPITALE DURANTE TUTTO IL SABATO POMERIGGIO: SI GUIDA REGOLARMENTE SULL’INTERO TRATTO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU VIA DEL FORO ITALICO E POCO Traffico ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, MAGGIORMENTE CONCENTRATO IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24. DA QUESTA SERA, SABATO 25 GENNAIO, LAVORI DI ASFLATURA SU PIAZZALE FLAMINO. IL ...

Traffico Roma del 25-01-2020 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO, TRA GLI SVINCOLI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA OSTIENSE. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU VIA DEL FORO ITALICO E POCO Traffico ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, MAGGIORMENTE CONCENTRATO IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24. IN ZONA TORRE GAIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA CASILINA, ALTEZZA ...

Traffico Roma del 25-01-2020 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO, TRA GLI SVINCOLI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA OSTIENSE. SULLA TANGENZIALE EST, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA PER UN INCIDENTE VICINO SAN LORENZO, IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO. IN ZONA RomaNINA, RIAPERTA VIA TUSCOLANA, PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE TRA IL GRA E VIA BIAGIO PETROCELLI, IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 25-01-2020 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CASILINA E PRENESTINA. Traffico REGOLARE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. ALLA RomaNINA, PRESTARE ATTENZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA BIAGIO PETROCELLI, IN PROSSIMITÀ DI VIA TUSCOLANA. PER LO STESSO MOTIVO, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI SU PIAZZA VENEZIA, VICINO VIA ...

Traffico Roma del 25-01-2020 ore 14 : 30 : ANCORA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE VIA BRUNO MOLAJOLI TRA VIA FAUSTO ZONARO E VIA FRANCO GENTILINI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA BELMONTE IN SABINA. E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE CONTRO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA E DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. IL CORTEO E’ PARTITO DA PIAZZA DEI GIURECONSULTI PER ARRIVARE IN PIAZZA IRNERIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN TUTTA LA ZONA SINO ALLE ORE 13. NEL POMERIGGIO , ALLA PRESENZA DI PAPA ...