Toro | Cairo | «Chiedo scusa ai tifosi | Mazzarri è confermato Nessun ultimatum» – VIDEO

Urbano Cairo ha commentato, a notte fonda, la clamorosa sconfitta del Toro contro l'Atalanta. Le parole del numero uno granata (-Dal nostro inviato) All'1.30 di notte sono arrivate le parole di Urbano Cairo dopo la clamorosa sconfitta del Toro contro l'Atalanta. I granata hanno incassato la peggiore sconfitta casalinga della loro storia e il numero uno del club, dopo una riunione con lo staff tecnico, ha così commentato quanto accaduto. «Mi scuso con i tifosi. Partita brutta, non commentabile. Siamo indifendibili. Mazzarri? Non ci sono novità. E' confermato. Non ci sono ultimatum nei suoi confronti. Da domani saremo in ritiro. Martedì ci sarà una partita da preparare al meglio. Non ho avuto modo di parlare con la squadra, ma nei prossimi giorni incontrerò Belotti e compagni»

rurungi : Infine ci siete riusciti, ad entrare nella storia del Toro, cairo e mazzarri. Questo ricorderemo di voi. Neanche la… - LucaPeriotto : @Toro_News Urbano Cairo è veramente una brutta persona, dentro e fuori.Gliel'ha ordinato il medico di prendere una… - zziocane66 : RT @GRANATAFIERO: Domani è un altro giorno....ci sveglieremo PIÙ GRANATA CHE MAI...PERCHÉ URBANO CAIRO PASSA...IL TORO RESTA...NON MUORE...… -