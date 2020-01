Tommaso Basili in Rise of Empires: “Sono Costantino quasi per caso, sarebbe un sogno fare Stranger Things” | Intervista (Di domenica 26 gennaio 2020) Netflix ha calato un altro asso tra le sue serie originali e una delle sorprese è Tommaso Basili in Rise of Empires, dato che è l’unico attore italiano in un cast internazionale. Classe 1980, nello show originale sull’impero ottomano interpreta Costantino, uno degli imperatori più importanti della storia. Dopo aver raccontato Marco Polo dunque Netflix torna con un’altra serie originale storica importante che si preannuncia come una delle più belle novità nella stagione. C’è chi pensa che per questo ruolo Tommaso Basili abbia preparato per mesi il provino, ma in realtà nella nostra intervista esclusiva ci ha svelato che non è stato proprio così. Nella nostra chiacchierata oltre che sul suo lavoro in Rise of Empires l’attore ci ha anche raccontato qualcosa di lui, delle sue passioni e dei sogni per i ruoli futuri, oltre che una curiosità dato che la sua compagna è una grande fan di Game ... giornalettismo

