Simona Ventura ha un problema in diretta: gaffe a Settimana Ventura (Di domenica 26 gennaio 2020) Settimana Ventura, Simona ha un imprevisto in diretta e ironizza: “I mezzi della Rai” E’ andata in onda anche oggi, 26 gennaio 2020, come ogni domenica dalle 11.55 alle 12.55 circa su Rai2, Settimana Ventura, il programma condotto da Simona Ventura, iniziato a settembre dell’anno scorso con il titolo La Domenica Ventura, poi mutato, appunto, in Settimana Ventura. E nell’appuntamento di oggi la conduttrice ha dato ampio spazio a Il cantante mascherato, ospitando in studio la collega Milly Carlucci, in presenza della quale ha avuto un attimo di imbarazzo per un intoppo. Scherzando sul suo nuovo show, Simona Ventura ha fatto con Milly un piccolo gioco, facendole vedere le immagini di alcuni personaggi, con i volti nascosti da una maschera, che la grafica ha inserito per renderli, appunto, irriconoscibili. Lanciando una di queste foto, accompagnata da un audio ... lanostratv

