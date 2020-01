Sanremo, Elettra Lamborghini: testo canzone “Musica (e il resto scompare)” (Di domenica 26 gennaio 2020) Elettra Lamborghini a Sanremo 2020: il testo e la recensione del brano “Musica (e il resto scompare)” A quasi un anno dalla sua partecipazione come coach all’edizione di The Voice of Italy condotta su Rai2 da Simona Ventura, Elettra Lamborghini è in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2020 con la canzone “Musica (e il resto scompare)”, il cui testo è disponibile, come tutti gli altri, sulle pagine del numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni del 28 gennaio. Sul numero precedente, uscito in edicola martedì 21, è però presente una piccola recensione di “Musica”, la canzone di Elettra Lamborghini di Sanremo, a proposito della quale leggiamo: Alla fine di una storia in cui non si sentiva valorizzata, l’artista usa il potere della musica per far scomparire tutti i ricordi brutti. Festival di Sanremo 2020: testo della canzone “Musica ... lanostratv

anna_sferra : RT @HuertDeAuteuil: A Sanremo Elettra Lamborghini duetterà con M¥SS KETA? Non sono pronto, l’ariston non è pronto, il mondo non è monto.… - Federic65654471 : @ElettraLambo Sei pronta per Sanremo Elettra? -