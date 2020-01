Rita Rusic e Andrea Denver, la rivelazione: “Si conoscevano bene” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Questo articolo Rita Rusic e Andrea Denver, la rivelazione: “Si conoscevano bene” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rita Rusic e Andrea Denver si conoscevano già, la rivelazione shock a Live Non è la D’Urso: cosa c’è di vero? Questa sera a Live Non è la D’Urso è stata aperta una busta shock che riguarda Rita e Andrea, pare che i due concorrenti del Grande Fratello Vip 4 non si siano conosciuti all’interno della … youmovies

GrandeFratello : Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic! ???? Vi aspettiamo, in prima se… - serperuta : RT @TrashAddicted: Rita Rusic prende a schiaffi e calci zequila con la scusa di Grease #gfvip - RyanDreew13 : RT @Trash___Boy: - Vittorio, la donna piú importante della tua vita é Rita Rusic? - Si Macchina della verità: VERO. #noneladurso https://t.… -