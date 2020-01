Regionali in Calabria, le prime proiezioni: Jole Santelli supera il 50% (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le prime proiezioni Calabria confermano, all’incirca, i dati mostrati dagli exit poll del Consorzio Opionio Italia per la Rai. In vantaggio (anche se il campione è ancora ridotto), c’è la candidata del centrodestra e parlamentare di Forza Italia, Jole Santelli. A seguire, ma a debita distanza, Pippo Callipo (centrosinistra). Confermato il crollo del Movimento 5 Stelle con Francesco Aiello. LEGGI ANCHE > Calabria, i secondi exit poll: Jole Santelli inscatola Callipo Tutto come confermato dunque. Il primo campione, come spesso capita, è solamente indicativo e nel corso del restante spoglio, le proiezioni Calabria potrebbero variare, come insegna la storia. Ma, seguendo anche il sentore popolare dei sondaggi e degli exit poll, la situazione sembra essere molto ben definita. Jole Santelli è lanciatissima a succedere a Gerardo Mario Oliverio. proiezioni Calabria, Santelli ... giornalettismo

