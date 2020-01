Quando Maradona disse a Pecci “passamela indietro”, e segnò la “punizione divina” contro la Juve (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport celebra lo straordinario gol su punizione che Maradona segnò alla Juventus il 3 novembre 1985. Il giorno in cui Diego sfidò la fisica, scrive. La Juve arrivò al San Paolo dopo 8 vittorie nelle prime 8 partite di campionato. Pioveva, ma allo stadio c’erano comunque 85mila persone. Ad un quarto d’ora dalla fine, l’arbitro fischiò a favore del Napoli una punizione a due in area di rigore. “Maradona sistemò la palla alla sinistra di Tacconi, appena oltre l’altezza del dischetto. La barriera sarebbe dovuta essere ai nove metri regolamentari, ma in realtà era a non più di sette. «Eraldo, passamela indietro», la frase che Maradona racconterà di aver pronunciato all’indirizzo di Pecci. Che, giustamente, lo prese per matto: «Diego, da qui non passerà mai». «Tu non ti preoccupare»”. E infatti passò. Ottavio Bianchi, ricorda il CorSport, la definì ... ilnapolista

napolista : Quando #Maradona disse a #Pecci “passamela indietro”, e segnò la “#punizione divina” contro la Juve Il CorSport ce… - ClericiMario : @deatoffees Quando giochiamo così in pochi riescono a starci dietro... non avevo mai visto un difensore fare quello… - MV740371870 : @carloalberto52 @Probabl61240857 Fa quando Maradona ha castigato la Jumerdus le punizione in 2 in area sono state a… -