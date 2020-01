Quale segno, sotto le lenzuola, ama “farlo strano?” Ecco la classifica dei più strani. (Di domenica 26 gennaio 2020) Ognuno di noi ha i propri gusti e questo ci rende unici e irripetibili. Ma quando si tratta di fare l’amore ci sono segni decisamente più disinibiti degli altri. Abbiamo pensato di fare una classifica partendo dal segno più perverso e finendo con quello più virtuoso… 1 ARIETE L’ariete è il “Christian Grey” dell’oroscopo, se avete visto “50 sfumature di grigio”. Non c’è nulla che l’ariete non sia disposto a fare per procurarsi il piacere per se e per il partner. Sono avventurosi, impulsivi e sempre in bilico. L’ariete ama essere legato o legare: nel primo caso viene stimolato dal fatto di sentirsi impotente e senza difese e nel secondo caso dal fatto di avere il controllo della situazione. I nati nel segno dell’ariete adorano le maniere forti, le imposizioni, la dominazione. Passare una notte con loro significa: passione, fretta, brivido e un finale con fuochi ... howtodofor

