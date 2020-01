Orietta Berti, Da noi a ruota libera: “Ho un grande rimpianto” (Di domenica 26 gennaio 2020) Da noi… a ruota libera, Orietta Berti confessa a Francesca Fialdini: “Ho un rimpianto” E’ stata Orietta Berti, ultimamente nota più come l’Unicorno de Il cantante mascherato, l’ospite che Francesca Fialdini ha intervistato nella prima parte della puntata di Da noi a ruota libera di oggi, domenica 26 gennaio 2020. La cantante, raccontandosi a 360 gradi, ha ripercorso la sua carriera ma anche la sua vita privata, confessando di avere un grande rimpianto: Non sono stata vicina a mia madre nell’ultimo periodo della sua vita, perchè lavoravo come ospite fissa a Domenica In e dovevo onorare il mio contratto. “Tu lo sai come vanno le cose con il nostro mestiere” ha detto alla conduttrice. La mamma di Orietta Berti è mancata attorno alla metà degli anni ’90, quando lei era infatti nel cast fisso di un’edizione di Domenica In ... lanostratv

