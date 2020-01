Milano-Perugia in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming e sestetti Superlega volley 2020 (Di domenica 26 gennaio 2020) Si giocherà oggi, 26 gennaio, alle ore 15.00 il big match della 17ma giornata di Superlega tra Milano-Perugia. Gli umbri attualmente occupano la seconda posizione in classifica a sei lunghezze dalla vetta. I meneghini, invece, sono solo tre punti più indietro e con una vittoria appaierebbero gli avversari. I ragazzi di coach Vital Heynen sono reduci da 14 vittorie consecutive e vogliono proseguire la loro marcia trionfale ma attenzione ai lombardi che cercano riscatto dopo essere stati spazzati via da Trento nei quarti di finale della Coppa Italia: si preannuncia una battaglia campale tra gli opposti Aleksandar Atanasijevic e Nimir Abdel Aziz, gli ospiti potranno affidarsi anche alla classe di Wilfredo Leon e Filippo Lanza. Di seguito il programma completo e l’orario d’inizio della partita tra Milano-Perugia valida per la 17ma giornata del campionato di Superlega. Il match ... oasport

rebeccalandi88 : Powervolley Milano: Perugia, la medicina migliore - sportface2016 : #Volley #Superlega Ecco quando e come seguire il match tra #Milano e #Perugia - Umbria24 : Nel catino di Milano la Sir Volley Perugia cerca la 15esima vittoria di fila -