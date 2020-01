Martina Nasoni aggredita insieme alla madre: ecco cosa è successo (Di domenica 26 gennaio 2020) Martina Nasoni, ex vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, è stata aggredita nelle scorse ore da un uomo nella stazione ferroviaria di Terni. La donna si trovava in compagnia della madre quando, di colpo, è avvenuto lo scontro: Mentro ero insieme a mia madre ad aspettare il treno, un ragazzo, visibilmente alterato, ci ha aggredite con parolacce, minacce e spintoni. Grazie al tempestivo intervento di un altro ragazzo e delle forze dell’ordine, chiamate da mia madre, ne siamo uscite illese. Tantissimo lo spavento. Voglio ringraziare tutte le persone che sono intervenute e soprattutto le forze dell’ordine che mi hanno scortata ai binari.Martina Nasoni Queste le dichiarazioni di Martina all’interno delle stories sul suo canale Instagram registrate poco dopo l’accaduto, la quale ha poi nei commenti subito tranquillizzato i fan preoccupati ... trendit

