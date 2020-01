Lutto nel mondo del calcio: aveva soltanto 25 anni e grande carriera che lo aspettava. È morto prima della partita (Di domenica 26 gennaio 2020) Lutto atroce nel mondo del calcio: Jordan Sinnott è morto a 25 anni per una violenta rissa. La notizia del decesso del calciatore ha causato sgomento nel calcio inglese, in particolare in quella fetta di “football” dilettantistico che rappresentava il mondo nel quale l’ex calciatore dell’Ahalifax Town Fc era stato tante volte protagonista. È stata una nota ufficiale dello stesso club ad annunciare la triste notizia e, al tempo stesso, la certezza che la gara di campionato sarebbe stata annullata per il grave Lutto e per il rispetto nei confronti della famiglia del ragazzo del Derbyshire. “Abbiamo ricevuto una terribile notizia – si legge nel post pubblicato su Twitter -“. “Il nostro ex giocatore Jordan Sinnott è morto. Le circostanze della tragedia non sono chiare e riteniamo giusto non aggiungere altro nel rispetto della famiglia di Jordan. Ai suoi cari vanno le nostre più sentite ... caffeinamagazine

