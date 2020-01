LIVE Australian Open 2020, 26 gennaio in DIRETTA: Djokovic-Raonic ai quarti, Fognini perde il primo set con Sandgren (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fognini-SANDGREN CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FEDERER-FUCSOVICS LA CRONACA DI Raonic-CILIC 8.19: Ritarda l’inizio del secondo set, con Fognini che ha chiesto di andare negli spogliatoi. 8.16: Primo set che si è giocato sull’equilibrio, con entrambi i tennisti a difendere il proprio turno a servizio; il tie-break è stato decisivo, con l’americano bravo a volare sul 4-0 e a chiudere 7-5 nonostante la rimonta dell’azzurro. 8.13: Sandgren approfitta dell’errore di Fognini e si aggiudica tie-break e primo set: 7-6(5) 8.11: 5-5!! Volée vincente di Fognini e parità! 8.09: Tiene i due punti di margine Sandgren: 5-3. 8.07: 4-2! Risponde Fognini con due punti consecutivi! 8.05: Scappa via il ventottenne statunitense: 4-0. Si fa durissima ora per il nostro portabandiera. 8.03: Subito ... oasport

