Fratelli d’Italia, dalle ore 17 gazebo al corso Garibaldi (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dal Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia. “Fratelli d’Italia sarà presente quest’oggi, al corso Garibaldi di Benevento dalle ore 17.00, con un gazebo informativo su quattro grandi battaglie portate avanti da Giorgia Meloni e dall’intero partito nazionale: elezione diretta del presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto alle tasse in costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Per accelerare i tempi sull’iter per l’avvio delle riforme, Fratelli d’Italia ha avviato una campagna nazionale con raccolta firme. Una buona occasione, anche, per chi desidera tesserarsi e iscriversi al nostro partito e per incontrare i cittadini e discutere su importanti temi regionali e locali. Saranno presenti il coordinamento provinciale e cittadino e i ... anteprima24

