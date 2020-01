Bergamo, muore precipitando dal balcone: la ricostruzione (Di domenica 26 gennaio 2020) Tragico incidente a Bergamo: un uomo è morto precipitando dal balcone della propria casa. La caduta è stata fatale, ecco la ricostruzione Tragedia a Bergamo, dove all’alba di questa mattina un uomo è precipitato dal balcone della propria abitazione ed è morto. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di domenica a Vigolo, comune della provincia … L'articolo Bergamo, muore precipitando dal balcone: la ricostruzione proviene da www.inews24.it. inews24

