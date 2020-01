Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 13:10 (Di sabato 25 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritornati dell’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con informazioni dall’Italia e dal mondo è salita 41 il numero delle vittime delle coronavirus in Cina i casi accertati nel paese sono 1300 il contagio in Europa con tre pazienti conclamati in Francia un conto programma di emergenza accertati 4 casi di contagio in Australia 3 Malesia la Cina tempo di far fronte con tutti i mezzi all’epidemia oggi capodanno lunare saranno bandite manifestazioni 13 Città sono state isolate chiuse la Grande Muraglia la città pulita il cordone sanitario è stato esteso e riguarda ora 56 milioni di persone vietata la vendita di pacchetti turistici ordine misure a livello nazionale per identificare i casi sospetti su treni aerei autobus Apuana si costruisce un nuovo ospedale è stato limitato il traffico automobilistico è in ... romadailynews

DiMarzio : Buonanotte con tutte le notizie di #calciomercato della giornata - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 13:10: romadailynews radiogiornale e ben ritornati… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 13:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -