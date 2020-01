The Undoing, il trailer della miniserie HBO con Nicole Kidman e Hugh Grant (Di sabato 25 gennaio 2020) The Undoing, ecco il trailer della miniserie con Nicole Kidman e Hugh Grant, scritta da David E. Kelley, autore di Big Little Lies. HBO ha rilasciato il primo trailer della miniserie (limited series) The Undoing, forse la più attesa dell’anno tra le serie tv del canale via cavo americano. La serie è scritta, prodotta e recitata da vecchie conoscenze HBO, intanto è tratta dal romanzo di Jean Hanff Korelitz dal titolo “You Should Have Know” (Avresti dovuto saperlo). The Undoing poi è diretta da Susanne Bier e vede ne cast Nicole Kidman e Hugh Grant nel ruolo di protagonisti. Ecco il trailer intanto: The Undoing è composta da sei episodi e racconta di Grace e Johnathan Fraser (Grant) che stanno vivendo la vita che hanno sempre sognato. Una notte però, la loro quiete verrà stravolta da una morte violenta che porterà a delle rivelazioni scioccanti. Grace quindi si ... dituttounpop

