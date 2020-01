Test spirituale: cosa ti tormenta in questo momento? (Di sabato 25 gennaio 2020) L’anima è il nostro essere che dimora nel corpo e agisce attraverso di esso. Senza l’anima, il corpo è come una lampada senza elettricità, un computer senza software, una tuta spaziale senza un astronauta all’interno. Con l’introduzione dell’anima, il nostro corpo acquisisce la vita. Ma l’anima non è solo il motore della vita… incarna anche la ragione dell’esistenza delle cose, il loro significato e scopo. È l’identità interiore, la ragione dell’essere delle cose. L’anima è dotata di una bussola che la guida per affrontare le sfide della vita fisica. Scopri con questo Test cosa tormenta la tua anima in questo momento, selezionando il simbolo che ti attira maggiormente. 1. Paura/mancanza di certezze Hai notato che stai costantemente ... bigodino

soul8notes : @labellastagione Ahaha, sono anche erotici, ma sono prove, per vedere se miglioriamo, e se ne abbiamo voglia. Il se… -