Parma: D’Aversa riesce a coprire benissimo il centro del campo (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Parma di D’Aversa ha una fase difensiva difficile da scardinare. I ducali coprono molto bene il centro del campo Il Parma di D’Aversa è uno degli avversari più difficili della Serie A da affrontare. Ha una fase difensiva passiva e accorta, con un baricentro molto basso. Si ricollega alla fase offensiva, visto che i ducali attaccano quasi solo in contropiede con ripartenze lunghe. Si vede nella slide sopra. Tutto il Parma è raccolto nella propria trequarti con un baricentro bassissimo, fa tanta densità in mezzo. Per la Juve è molto difficile trovare spazi tra le linee, è costretta così ad allargare il gioco. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

