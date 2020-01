Matteo Salvini, il sindacalista della Cgil e il seflie: licenziato, al comizio del leghista in malattia (Di sabato 25 gennaio 2020) Rappresentante della Cgil e pure leghista. Due cose che, in apparenza non vanno a braccetto per molti, ma non per Cristian Lanzi. Il 47enne di Granarolo che per un selfie con Matteo Salvini è stato licenziato. L'uomo, con tanto di moglie e tre figli, era in malattia - così come rivela Il Giorno - da liberoquotidiano

nzingaretti : A Matteo Salvini che citofona a casa di uno studente e gli chiede se spaccia vogliamo chiedere dove sono i 49 milio… - espressonline : ?? L'Espresso batte @matteosalvinimi in tribunale: 'Sui 49 milioni tutte notizie vere'. Archiviata la querela per di… - stanzaselvaggia : Un giorno bisognerà fare i conti di quanto costa ai suoi amati cittadini tra indagini (che finiscono archiviate) e… -