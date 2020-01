Le attrazioni di Super Nintendo World approderanno anche nei parchi divertimenti americani (Di sabato 25 gennaio 2020) Super Nintendo World, il parco divertimenti nato da una collaborazione fra Nintendo e Universal Studios, diventerà presto una realtà in Giappone, grazie all'inaugurazione prevista più avanti nel corso dell'anno, agli Universal Studios Japan di Osaka.Sebbene si tratti di un evento quasi epocale, i fan Nintendo residenti nel resto del mondo non possono fare a meno che sentirsi un attimo tagliati fuori. Ammirare un parco divertimenti interamente dedicato alla mascotte baffuta sarà veramente qualcosa di magico, ma Osaka non è esattamente dietro l'angolo.Fortunatamente, i nostri amici americani potranno tirare un sospiro di sollievo perché Universal Studios ha annunciato l'arrivo di Super Nintendo World anche nel parco divertimenti di Orlando, in Florida. L'arrivo di questo mastodontico luna park in altre località all'infuori del Giappone era già stato comunicato tempo fa dai vertici ... eurogamer

zolafren62 : Vale la pena . Super attrazioni e clima da nababbi -