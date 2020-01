Il coronavirus “smaschera” la Cina: qual è il vero volto del Dragone? (Di sabato 25 gennaio 2020) Quando parliamo di Cina il pensiero va subito a lui: Xi Jinping. Nell’immaginario collettivo il presidente cinese è il “nuovo imperatore” di una nazione che può contare su un serbatoio di 1,4 miliardi di abitanti. Xi è il capo assoluto di un colosso pronto a prendere il posto degli Stati Uniti, Paese ormai stanco e senza idee dopo aver passato decenni a guardare tutti dall’alto al basso. Sembrava davvero che il Sogno americano stesse per essere soppiantato dal Sogno cinese, ma la sensazione è che Pechino non sia ancora pronto a prendersi (o riprendersi, secondo la visione cinese) il centro del mondo. L’inizio del 2020 ha svelato in un colpo solo tutte le debolezze interne della Cina. Un gigante, certo, ma ancora dai piedi d’argilla. E nella storia i giganti con i piedi d’argilla hanno sempre avuto vita breve e travagliata. In concomitanza con ... it.insideover

