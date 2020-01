Identità di genere, come funziona il “profilo Alias” per gli studenti transessuali? (Di sabato 25 gennaio 2020) Anche l’Università di Pisa si aggiunge alla lista di atenei italiani dove gli studenti transessuali possono richiedere la carriera ‘Alias’: un piccolo accorgimento burocratico che però fa una grande differenza per gli studenti in transizione e che tutela ulteriormente l’Identità di genere di tutti gli studenti. come funziona la “carriera alias” D’ora in avanti per attivare la carriera alias gli studenti dell’ateneo toscano dovranno semplicemente sottoscrivere un accordo di riservatezza con l’università. Non sarà più necessario quindi presentare alcuna certificazione medica: lo studente riceverà automaticamente un’Identità provvisoria con cui potrà ottenere nuovi documenti, come il libretto universitario, o ache un nuovo account di posta elettronica. Misure simili a quelle adottati da altri atenei che permettono agli ... open.online

cyanidenymph : @serpebrave Che cosa? Scusa ma???? Chi ha mai detto questo??? Ma perché questa aggressività? Semplicemente in quant… - VDomenici77 : Università di Pisa aperta all'identità di genere: sì al cambio di nome anche senza certificato medico - rizortina : @Bollitokonskij L'identità di genere non è legata all'organo sessuale. In questo caso, l'attrice in questione è una… -