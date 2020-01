GF Vip, Antonella Elia vs Francesca Barra: «Deve avere paura di me». La replica via social: «Non si riversa la rabbia con le offese. Questa è la differenza tra noi e le bestie» (Di sabato 25 gennaio 2020) Antonella Elia - GFVIP Scontro a distanza tra Antonella Elia e Francesca Barra. Complice un video mostrato ieri da Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020, la concorrente ha espresso tutto il suo livore contro la giornalista, colpevole di aver criticato a CR4 – La Repubblica Delle Donne alcune delle sue uscite ‘infelici’ all’interno della casa di Cinecittà. Terminata la puntata, la Elia non ha perso tempo per prendersela con la Barra: “Da adesso ho una nuova nemica. La mia collega Francesca Barra se la vedrà con me, perché io da Chiambretti ci torno. (Ha detto, ndDM) ‘La devono cacciare dal GF’. Ma devono cacciare lei dall’albo dei giornalisti!”. Dopo aver precisato che, dal suo punto di vista, Francesca l’ha attaccata semplicemente per farsi notare, e soprattutto perché “non se la c*ga ... davidemaggio

zazoomnews : Grande Fratello Vip Francesca Barra contro Antonella Elia: “Sei volgare” - #Grande #Fratello #Francesca #Barra - BenedettaCerta : @5Piccola Nessuno ha parlato di violenza,la Mega lo disse,ma non la Barra. Poi non c'entra nulla che sono vip e all… - katiadiluna16 : GF Vip 4, Antonella Elia vs Francesca Barra: 'Deve davvero avere paura di me'' -