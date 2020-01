Genoa, Nicola: «Prestazione positiva, dobbiamo essere più strafottenti» (Di sabato 25 gennaio 2020) Ecco le dichiarazioni rilasciate da Davide Nicola dopo il pareggio a reti inviolate fra Fiorentina e Genoa Davide Nicola non nasconde il proprio rammarico per i tre punti sfumati: ecco il commento dell’allenatore del Genoa a Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina. «Stasera siamo arrabbiati, ma deve essere arrabbiatura costruttiva. Abbiamo avuto le migliori occasioni. Mi serve dare un’identità a questa squadra e far crescere tutti. Contro la Roma ho visto una continuità, con la circolazione di palla. dobbiamo essere più “strafottenti”, nel senso positivo del termine. La Prestazione dei ragazzi è stata positiva e deve diventare il nostro marchio. dobbiamo anche fare punti, che non è mai facile. due punti persi? Il rammarico sta nel fatto che dobbiamo sentirci infastiditi per non aver raccolto l’intera posta in palio. dobbiamo vincere contro le ... calcionews24

