Galaxy Z, si piega due volte lo smartphone che diventa un tablet (Di sabato 25 gennaio 2020) Samsung potrebbe lavorare su un nuovo pieghevole, il Galaxy Z che continuerebbe la linea dell’atteso Galaxy Z Flip. Ma, a differenza di quest’ultimo, il pieghevole di cui sono trapelate diverse immagini dovrebbe piegarsi ben due volte.Due cerniere per aprire un display tanto grande da formare un vero e proprio tablet, sembra questa la strada che vuole intraprendere l’azienda sudcoreana se questo dispositivo dovesse rivelarsi reale.Il design non è nuovo, già lo scorso anno, Let’s Go Digital individuò dei brevetti per questo dispositivo per cui le ultime immagini trapelate su Weibo sono da prendere con le dovute precauzioni.Leggi anche: Prezzi Galaxy S20, Plus e Ultra: ecco perché venderanno pocoGalaxy Z per far dimenticare il Galaxy FoldIl cambio di nome, o sarebbe meglio dire di lettera, passando dalla F di Fold alla Z dei prossimi pieghevoli Samsung è un modo ... pantareinews

