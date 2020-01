Diletta Leotta e la ‘dieta pre Festival di Sanremo’. I fan: “Non ti crede nessuno!” (Di sabato 25 gennaio 2020) Diletta Leotta sarà al Festival di Sanremo. C’è anche la bellissima conduttrice sportiva tra le 10 donne che Amadeus vuole al suo fianco sul palco dell’Ariston. Il nome di Diletta circolava da tempo, ma solo dopo la conferenza stampa di presentazione del Festival è arrivata la conferma. Oltre a lei anche Antonella Clerici, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, entrambe giornaliste del Tg1, Francesca Sofia Novello, Mara Venier, Rula Jebreal, Sabrina Salerno e Alketa Vejsiu. Ormai manca pochissimo all’inizio della kermesse musicale, giunta quest’anno alla sua 70esima edizione. Fervono i preparativi, ma fioccano anche le indiscrezioni oltre alle polemiche, e anche la bella Diletta Leotta sta facendo le prove per arrivare al meglio al Festival che l’ha già accolta anni fa. Una bella soddisfazione sul piano professionale per lei, che arriva a Sanremo 2020 come co-conduttrice della più importante ... caffeinamagazine

MFerraglioni : DILETTA LEOTTA SEXY CI RICADE #dilettaleotta - BlogSocialTv1 : DILETTA LEOTTA SEXY CI RICADE #dilettaleotta - infoitcultura : Festival di Sanremo 2020, le anticipazioni sul cast: parata di big e c'è Diletta Leotta. Tutti i nomi -