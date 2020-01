Caso di meningite al Rummo: 30enne trasferita nella notte in elisoccorso (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Trasferimento d’urgenza avvenuto questa notte dal Pronto Soccorso del Rummo di Benevento, dove una donna di 30 anni è stata condotta in elisoccorso, all’ospedale Cotugno di Napoli. La causa del trasferimento è collegata alla diagnosi: i medici del nosocomio hanno infatti scoperto che la donna è affetta da meningite batterica e necessita di analisi e cure adeguate da parte di una struttura che abbia già affrontato casi come questo. L'articolo Caso di meningite al Rummo: 30enne trasferita nella notte in elisoccorso proviene da Anteprima24.it. anteprima24

